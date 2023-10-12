Жители Новосибирска рассказали, как сдают кровь в Израиле

Сегодня, 12 октября, идёт четвёртый день с начала войны в Израиле – жители Новосибирска рассказывают, что перестали принимать кровь у всех подряд.

О последних событиях в Израиле рассказал житель Новосибирска, который переехал в город Холон. Сейчас довольно часто на улице можно услышать звуки сирен. После этого израильтяне спускаются в бомбоубежище или ищут укрытие в подъезде.

Как говорит Антон, после начала войны с улиц Холона исчезли пробки. Отменены занятие в школах, а местные жители вступили в ряды резервистов.

Достаточно много желающих сдать кровь, но сейчас её не принимают. Требуется для переливания только кровь редкой группы.

Сейчас в магазинах и других помещениях запрещено собираться более 50 человек – такие ограничения введены из соображения безопасности.

Читайте также на сайте Сиб.фм: что происходило в Израиле 11 октября, и сколько погибших насчитывается по последним данным.