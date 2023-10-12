Жительницы Новосибирска получили травмы на процедурах красоты

В Новосибирске женщины пожаловались на процедуры красоты.

Три жительницы Новосибирска получили травмы во время посещения салонов красоты. Их негативные отзывы были оставлены на сервисе Flamp. Об этом пишет МК-Новосибирск.

Наталья пожаловалась на ожоги, которые получила после посещения солярия в одном из популярных салонов. Она провела две недели лечения от ожогов первой и второй степени, особенно в области бикини, на груди и на ногах. Ее кожа слезла пластами, и она испытывала сильный зуд и боль. Наталья написала администрации салона в социальных сетях, но так и не получила ответа. Теперь она хочет предупредить других о возможных опасностях посещения солярия.

Девушка под ником Lika Каас пожаловалась на асимметрию губ после процедуры коррекции в одном из медицинских центров. Она отметила, что препарат был введен в большем объеме на левой стороне губы, чем на правой, и требовалась корректировка. Однако после первой процедуры губы так и не стали симметричными. Когда она обратилась за второй коррекцией, врач была недовольна тем, что ей приходится исправлять свою работу за свой счет, и потребовала оплату за консультацию. Она также заявила, что асимметрия губ является допустимой. Девушка провела три коррекции, но после третьей на ее губе появилась шишка, которая не исчезает. Она пожаловалась на клинику и получила ответ, что врач сделала две коррекции бесплатно, и после этого губы стали симметричными.

Девушка под ником Dianonпошла в салон красоты для наращивания ресниц. Она утверждает, что получила ожог роговицы глаза и ее ресницы выпали в процессе процедуры. Она выразила свое недовольство отношением студии к клиентам и отсутствием обратной связи при возникновении проблем. Девушка отметила, что выбирала студию, ориентируясь на положительные отзывы, но теперь предполагает, что мнения были неискренними.



Напомним, в Новосибирске 9-летний ребёнок получил ожоги от зарядного устройства.