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общество

Бюджет Новосибирска потерял 20 млн рублей из-за несанкционированных свалок

Фото: pixabay.com

В Новосибирске ежегодно тратят 20 миллионов на вывоз несанкционированных свалок.

Ежегодно на вывоз несанкционированных свалок в Новосибирске тратят около 20 миллионов рублей. Их выделяют из городского бюджета. Об этом председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Мария Сидорова сообщила в эфире радио «Городская волна».

По последним данным, власти убирают около 300 свалок в год. Как правило, мусорки появляются в частном секторе и возле мест массового отдыха.

Мария Сидорова отметила, что за последние пять лет количество свалок сократилось, однако кучи мусора стали больше.

«На ликвидацию свалок идут бюджетные деньги. Это больше 20 миллионов в год. Наверное, мы можем найти, куда потратить эти деньги», — сказала она.

Напомним, что 101 кошку спасли в Новосибирске от пенсионерки, которая содержала сына-инвалида и животных в квартире, набитой мусором и тараканами.

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Диана Джафарова
журналист

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