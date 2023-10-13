Четыре заведения Новосибирска вошли в десятку заведений Сибири

Вчера, 12 октября, в Красноярске прошла церемония вручения престижной ресторанной премии Wheretoeat Siberia за 2023 год.

Главным победителем стал ресторан Tunguska из Красноярска, обойдя заведение 0,75 Please, также из Красноярска, которое дважды подряд занимало первое место. Третье и четвертое места также заняли красноярские рестораны — «Чешуя» и «Дзе». Важно отметить, что из всех новосибирских ресторанов большую поддержку получил ресторан Skopin, занявший пятое место в рейтинге.

Кроме того, в топ-10 лучших ресторанов по версии Wheretoeat Siberia вошли три новосибирских заведения: Pardon my French на восьмой позиции, «Жан Хуан Лу» на девятой и «Горячий цех» на десятой. Следует отметить, что в специальных номинациях, таких как «шеф-повар города», «лучший сомелье», «выбор СМИ», «бар года» и «официант года», новосибирские рестораны не получили наград, однако значительное количество заведений из Новосибирска вошли в список лучших 50 ресторанов Сибири по версии премии.

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