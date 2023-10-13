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общество

Эксперты рассказали о самых мистических местах в России

Freepik, authors: MartinHarvey

По словам экспертов, в этот список вошли остров Ольхон, Ловозеро и плато Воттоваара.

Представители сервиса «Туту.ру» рассказали о самых мистических местах в России. В этот список вошли такие локации, как остров Ольхон, Ловозеро и плато Воттоваара. Об этом сообщает RT.

«Ни труднодоступность этих мест, ни отсутствие инфраструктуры не отпугивают туристов. Добраться сюда мож­но только на внедорожниках, а местные жители с удовольствием соглашаются стать проводниками», — отметили эксперты.

Еще одно достаточно странное место, по словам аналитиков, — Аркаим, столица древней Страны городов в Челябинской области. Эту локацию считают местом силы среди любителей параномального.

Замыкает топ урочище Аккурум с каменными глыбами, по форме напоминающими грибы (Республика Алтай). Многие говорят, что эти глыбы могут слышать путешественников, которые обращаются к ним с просьбой, и исполнять желания.

Напомним, под Новосибирском построят модульные гостиницы для туристов.

#туризм #эксперт #мистика
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Дарья Бочкун
журналист

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