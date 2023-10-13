Эскортницы из Новосибирска ищут работу в Дубае

Новосибирск, Нижний Новгород и Ярославль стали основными источниками поставки эскортниц в Дубай за последние два года. Об этом пишет «Осторожно медиа».

Повышенный спрос на эскорт-услуги в Дубае связан с переездом множества русских и украинских бизнесменов в регион после начала специальной военной операции (СВО). Особенно востребованы рыжеволосые славянки с ростом от 174 см и без татуировок.

Требования к внешности эскортниц снизились, а заказчики стали менее требовательными. Для поиска кадров на этом рынке используются модельные агентства, которые отправляют подходящих девушек в тур на несколько недель для встречи с потенциальными клиентами. Многие клиенты выбирают одну из них для долгосрочных отношений. В Дубай также приезжают эскортницы из Франции и Бразилии, но новосибирские девушки лидируют по количеству.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прокуратура не согласилась с решением Искитимского суда по делу бывшего главы района о халатности.