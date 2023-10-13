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общество

Прокуратура не согласилась с решением Искитимского суда по делу бывшего главы района о халатности

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Его обвиняли в превышении должностных полномочий при продаже острова.

Прокуратура Новосибирской области не согласилась с решением Искитимского районного суда, по которому бывшего главу района Олег Лагода признали виновным по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность).

Суд переквалифицировал его действия и назначил штраф в размере 110 тысяч рублей.

Напомним, что Лагода обвинялся в превышении должностных полномочий при продаже острова. По версии следователей, тогда глава Искитимского района решил изъять из федеральной собственности остров Огуречный площадью 175 тысяч квадратных метров и отдать его дачникам.

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Игорь Кириченко
Журналист

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