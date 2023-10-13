Эзотерик из Новосибирска Влад Кадони рассказал о буллинге в школе

Новосибирский эзотерик Влад Кадони принял участие в программе известной гимнастки Ляйсан Утяшевой «Вкусно с Ляйсан». На передаче маг поделился рецептом пирожков с капустой.

Кроме рецепта, Кадони рассказал о своем детстве. Эзотерик говорит, что сталкивался с проблемой буллинга из-за его уникальных способностей.

«Когда к обычным детям приходит мальчик и говорит, что он заведомо лучше их, для них это вызов. Когда я выходил из школы, то меня уже ждали пять пацанов. У тебя два варианта: либо получишь по мордасам, либо попытаешься отговориться или убежишь. Первый раз я убежал», — сказал Кадони.

Влад также рассказал, как его воспитывала бабушка. Она ему объясняла, что он не должен себя вести, как «бабулин» внук. В противном случае, может не оказаться в высшем обществе.

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