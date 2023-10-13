Фитнес-тренер Прыгунов рассказал, как не бросить тренировки в спортзале

По словам Михала Прыгунова, нужно научитьчя получать удовольствие от тренировок.

Фитнес-тренер FitStars Михаил Прыгунов рассказала в беседе с «Секретом фирмы», что, если человек пару раз сходит в спортзал и сразу бросает, то стоит сесть и разобраться, почему это происходит.

«Возможно, это просто лень, а может, есть другие факторы? Это могут быть сложности в самом тренировочном процессе — что-то не нравится, тяжело, плохо себя чувствуете, болят мышцы, не знаете, что делать и как выполнять то или иное упражнение. А может, вам просто скучно», — объяснил фитнес-эксперт.

По словам Прыгунова, важно научиться получать удовольствие после тренировки и каждый раз, когда идти на занятия не хочется, нужно вспоминать это приятное ощущение.

«Видов физической активности огромное множество. Просто надо находить в себе смелость и решительность это попробовать и стараться понять — нравится вам это или нет», — заключил он.

Напомним, тренер Волынкина назвала упражнения, уменьшающие талию.