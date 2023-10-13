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общество

Хирург рассказал о влиянии жирной пищи на продолжительность жизни

Freepik, authors: ArtistGNDphotography

По словам специалиста, жирная пища забирает 10 лет жизни.

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян рассказал, что жирная пища опасна для организма. Она может сократить продолжительность жизни на 10 лет и спровоцировать такие заболевания, как диабет, гипертонию, подагру и даже рак. Об этом сообщает RuNews24.ru.

По словам специалиста, переизбыток вредных веществ чаще всего отмечается в консервированной продукции.

Поэтому Гадзиян рекомендует отказаться от консервированной рыбы или мяса, так как после обработки в них не остается ничего полезного.

Напомним, врач-диетолог Арзамасцев назвал полезные свойства от семечек для пожилых людей.

#здоровье #врач #хирург
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Дарья Бочкун
журналист

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