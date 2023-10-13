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общество

Мэр Новосибирска Локоть назвал срок завершения реконструкции Первомайского сквера

Фото: тг-канал Анатолия Локтя

Мэр Новосибирска Локоть заявил, что реконструкция Первомайского сквера будет завершена в этом году.

Реконструкция Первомайского сквера в Новосибирске будет завершена в 2023 году. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он уверен, что подрядчики выполнят свои обязательства по контракту и закончат работы к концу октября, так как это указано в договоре, и он надеется, что подрядчики справятся с задачей в срок.

Ранее сообщалось, что все работы по реконструкции Первомайского сквера в Новосибирске будут завершены к 15 октября.

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Дамир Трубников

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