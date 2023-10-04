Первомайский сквер в Новосибирске откроют ровно к середине осени

Все работы по реконструкции Первомайского сквера в Новосибирске будут завершены к 15 октября.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что реконструкция Первомайского сквера будет завершена к 15 октября. Об этом он сообщил на еженедельной онлайн-встрече с журналистами.

Плитка на дорожках и асфальт по периметру уже почти полностью уложены, а также приобретены все чугунные ограждения. После завершения работ по ремонту бетонных оснований начнется установка ограждений.

Еще одной проблемой, которая была решена, было определение подрядчика по ремонту фонтана "Мишка". В ходе онлайн-общения с журналистами мэр подтвердил, что нет никаких сомнений в том, что сквер будет введен в действие в установленные сроки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске паркоматы перестали работать из-за санкций. Терминалы французского производство перестали получать обновления от производителя и отключились.

Также нефтетрейдер Сергей Лацких рассказал о динамике цен на бензин в Новосибирске. После решения о запрете экспорта российских нефтепродуктов оптовые цены снизились на примерно 20%. Однако такого снижения цен на розничном рынке пока не наблюдается, вызывая сомнения среди участников рынка насчет возможности такого снижения.