Новосибирская область отправила на СВО большую партию гуманитарной помощи

В Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова собрали и передали несколько партий гуманитарной помощи для нужд бойцов в зоне специальной военной операции (СВО).

Более шести тонн материалов для изготовления маскировочных сетей передали волонтерам. Также бойцам отправили 30 мотоциклов высокой проходимости и антитепловизионные накидки.

«Мы передали волонтерам более шести тонн материалов для изготовления маскировочных сетей, которые необходимы военнослужащим в зоне СВО. Непосредственно бойцам отправляем мотоциклы высокой проходимости и антитепловизионные накидки», — рассказал заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Максим Останин.

Всего было потрачено около четырех миллионов рублей на закупку необходимых материалов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что эскортницы из Новосибирска ищут работу в Дубае.