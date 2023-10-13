Пенсии вырастут на 7,5% с января 2024 года: кто из российских пенсионеров начнёт получать от 23 тысяч рублей

Неработающим пенсионерам повысят пенсии на 7,5% с 1 янвраа 2024 года. Средний размер пенсий превысит 23 тысяч рублей. Такое решени принял Минтруд.

В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1 628 рублей и составит 23 405 рублей.

В Минтруде отметили, что всего в 2024 году на выплаты пенсий будет направлено свыше 10 трлн рублей.

Министр труда Антон Котяков напомнил, что индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года составит 7,5%.

Напомним, в 2025 году пенсии россиян проиндексируют дважды — 1 февраля и 1 августа. Первая индексация будет по уровню инфляции, а вторая — по уровню доходов бюджета Социального фонда.