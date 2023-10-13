Под Новосибирском грибникам пригрозили тюремным сроком

Грибникам за незаконный сбор может грозить до 9 лет колонии.

В России ужесточили наказания для грибников, собирающих краснокнижные грибы и ягоды. Согласно новой статье, санкции варьируются в зависимости от объема собранных или уничтоженных плодов. Наказание — лишение свободы на срок до четырех лет и штраф до 1 миллиона рублей.

Если уничтожение ценных видов грибов продемонстрировали в интернете, то наказание могут увеличить до шести лет тюремного заключения и штрафа до 2 миллионов рублей. Максимальное наказание по новой статье составляет девять лет колонии и штраф в размере 3 миллионов рублей.

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