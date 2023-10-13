В Томске Следком проверяет избиение ветерана боевых действий

Нападавшие обвиняли мужчину в педофилии.

В Томске проверяют ихбиение ветерана боевых действий. Об этом сообщает Следственный комитет Томской области.

«Проводится проверка по размещенной в сети интернет информации об избиении двумя молодыми людьми пенсионера в городе Томске», — говорится в сообщении регионального управления СК.

Ранее сенатор от Томской области Владимир Кравченко писал в своем Телеграм-канале, что в сети распространяют видео с избиением ветерана войны в Афганистане.

По его словам, два молодых человека «до крови» избивают ветерана, у которого инвалидность третьей группы. Сенатор пишет, что пострадавший — кавалер ордена «Красной Звезды» и десантник.

По предварительной версии, мужчину обвинили в педофилии и избили.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске нашли кота со вспоротым животом.