В Новосибирске нашли кота со вспоротым животом

Труп кота обнаружили на берегу реки.

В Кировском районе Новосибирска в Северо-Чемском жилмассиве неизвестный вспорол коту живот. Об этом сообщает Телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Хозяин животного обнаружил своего питомца на берегу реки. Мужчина считает, что в городе завелся живодер.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мужчина, который убил пса Байкала, довел животное до анемии. Хозяин не проявлял должной ответственности как владелец животного. Он даже не обрабатывал пса от клещей, что привело к серьезной анемии у животного. Приют попытался помочь, предложив средства на лечение и советы по уходу за псом.