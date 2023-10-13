Под Новосибирском машина Росгвардии попала в ДТП

В городе Купино Новосибирской области случилось серьезное ДТП с автомобилем Росгвардии.

В Купино Новосибирской области произошло Дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором участвовали автомобиль Росгвардии и Toyota Filder. Об этом сообщает «Инцидент Новосибирск».

По информации паблика, автомобиль Росгвардии ехал на вызов в момент аварии. Водитель пострадал. Его доставили на скорой помощи в Купинскую Центральную районную больницу.

На фотографиях с места аварии видно, что транспортное средство столкнулось с фонарным столбом, который упал на автомобиль Росгвардии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пострадала несовершеннолетняя девушка в результате ДТП.