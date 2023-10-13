В Новосибирске пострадала несовершеннолетняя девушка в результате ДТП

В Новосибирске на улице Прокопьевской водитель сбил несовершеннолетнюю девочку.

В Новосибирске в результате ДТП пострадала несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Инцидент роизошел в четверг, 12 октября, около 19:40 на улице Прокопьевской в Кировском районе города. 21-летний водитель на Toyota Corona Premio сбил девушку, которая переходила проезжую часть в нерегулируемом пешеходном переходе. 17-летнюю девушку доставили в медицинское учреждение с различными травмами.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске произошло смертельное ДТП в Ленинском районе.