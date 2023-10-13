Под Новосибирском пропал 89-летний Борис Бутхузи

Мужчина ушел в лес днем и не вернулся.

В Новосибирской области ищут 89-летнего Бориса Ивановича Бутхузи, который исчез вечером 13 октября в СТ Сибсельмашевец Коченевского района.

По информации поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области», пожилой мужчина ушел в лес днём и до настоящего времени не вернулся.

Его приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза. В момент исчезновения он был одет в темно-синюю куртку, черные брюки, черные сапоги-дутыши и коричневую кожаную шапку.

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи и возможно столкнулся с потерей памяти.

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