Под Новосибирском ребёнок получит 15 тыс рублей после нападения собаки

Прокуратура Новосибирской области взыскала с хозяина собаки 15 тысяч рублей после нападения на ребёнка.

В Мошковском районе Новосибирской области мать 5-летнего мальчика обратилась в прокуратуру после того, как ее сына укусила собака возле их дома. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ведомство выяснило, что то ребенка покусала соседская собака, когда он гулял возле своего дома. В результате он получил несколько укусов на левом надплечье, заушной области, правом предплечье и правой голени. Кроме того ребёнок испытал моральные страдания.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с владельца собаки денежную компенсацию за причиненный моральный вред. Суд взыскал с хозяина 15 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка.



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