Подрядчика для строительства школы в Лукошино ищут в Новосибирской области

Под Новосибирском ищут подрядчика для строительства школы в Лукошино.
Подрядчика для строительства школы в Лукошино начали искать в Новосибирской области. Ему готовы заплатить 513 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Известно, что в новой школе смогут заниматься даже детсадовцы. Для них организуют две игровые и спортивные площадки. Всего в здание поместится 110 детей.
Общая площадь школы — 4,8 тысячи квадратных метров. В заведении обустроят классы для уроков по физике и астрономии, а также оборудуют библиотеку с залом на десять мест и четырьмя местами для работы на компьютере.
Кроме того, в школе появится площадка для проведения мероприятий, спорткомплекс и зона отдыха.
Заявки принимаются до 30 октября. Уже через четыре дня определят победителя. Объект планируется сдать до 30 июня 2025 года.
Напомним, что в Болотном Новосибирской области молодая женщина, оказавшаяся в центре скандала из-за пьяной драки, решила изменить свою жизнь. Она бросила пить и устроилась на работу в школу.