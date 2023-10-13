Подрядчика для строительства школы в Лукошино ищут в Новосибирской области

Под Новосибирском ищут подрядчика для строительства школы в Лукошино.

Подрядчика для строительства школы в Лукошино начали искать в Новосибирской области. Ему готовы заплатить 513 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Известно, что в новой школе смогут заниматься даже детсадовцы. Для них организуют две игровые и спортивные площадки. Всего в здание поместится 110 детей.

Общая площадь школы — 4,8 тысячи квадратных метров. В заведении обустроят классы для уроков по физике и астрономии, а также оборудуют библиотеку с залом на десять мест и четырьмя местами для работы на компьютере.