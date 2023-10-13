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вчера 22:53
проиcшествия

Работник СТО из Новосибирска решил покататься на чужой машине и попал в ДТП

Фото: Pexels.com

Он стал фигурантом уголовного дела.

В Новосибирске, ночью 11 октября, на улице Кошурникова, работник станции технического обслуживания стал фигурантом уголовного дела после того, как решил покататься на чужой иномарке Honda Rafaga. В ходе несанкционированной поездки, мужчина устроил дорожно-транспортное происшествие на улице Селезнева.

После произошедшего инцидента, на место вызвали сотрудников ГИБДД. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении нарушителя.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском машина Росгвардии попала в ДТП.

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Игорь Кириченко
Журналист

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