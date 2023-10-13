Сотрудник ОМОН из Новосибирска стал папой в День отца

В Новосибирске сотрудник ОМОН впервые стал отцом накануне Дня отца. Его родные и сослуживцы поздравили с радостным событием.

Мальчик появился на свет с весом 4,2 килограмма и ростом 58 сантиметров. Его назвали Ильей. Молодой папа выразил благодарность своим коллегам за их поддержку и надежность.

«Я благодарен ребятам, что разделили с нами эту огромную радость! Я уверен, у моего сына всегда будут такие же надежные товарищи и коллеги, которые всегда будут рядом, поддержат и словом, и делом», — поделился молодой папа.

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