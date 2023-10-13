В Чите в теле местного жителя недосчитались нескольких органов

При эксгумации медики недосчитались в теле мужчины сердца, желудка и пищевода.

Житель Читы Евгений Титов страдал от лишнего веса и из-за этого попал на операционный стол. Но, к сожалению, такое хирургическое вмешательство закончилось для семьи читинца трагедией. Об этоим сообщает РТК «Забайкалье».

Мужчина скончался спустя два месяца после операции. Однако еще больше вопросов вызвала эксгумация тела — после повторного вскрытия оказалось, что у Евгения не хватает нескольких внутренних органов, а именно сердца, желудка и пищевода.

«Эксгумация была проведена через 4 месяца после похорон, это было холодное время года, более или менее ткани трупа сохранились, но, когда провели эксгумацию, вдруг установили, что по каким-то непонятным причинам сердце, желудок и пищевод в теле Титова отсутствуют», — сообщила адвокат Анастасия Коптеева.

Тем не менее, удалось установить, при первоначальном вскрытии патологоанатомом были взяты ткани пищевода, желудка в гистологический архив, который был сохранен в парафиновых блоках и формалиновом растворе, и эксперты установили по останкам этих тканей, что Евгению была проведена все-таки резекция желудка. Но уголовное дело было закрыто, так как на это указывали лишь косвенные доказательства.

Но сестра читинца Татьяна не сдалась. На данный момент правоохранители проводят проверку, а женщина с адвокатом обратились в суд.

Напомним, под Новосибирском обнаружили разложившийся труп без головы.