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общество проиcшествия

В Новосибирске арестовали двух воспитательниц после издевательства над детьми

Фото: Прокуратура НСО

В Новосибирске двух воспитательниц в избиении детей.

В Новосибирске арестовали двух воспитательниц, который избили детей в частном саду. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Женщинами предъявлено обвинение по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним) и ст. 117 УК РФ (истязание). Их отправили в СИЗО.

Напомним, в Новосибирске воспитатели избивали детей в частном саду.

Как ранее писал Сиб.фм, на директора детского сада возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Дело под личный контроль взял Председатель СК России Александр Бастрыкин

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Дамир Трубников

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