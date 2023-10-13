В Новосибирске дети в противогазах сняли видеообращение главе СКР Бастрыкину

Жители Заельцовского района Новосибирска записали видеообращение, в котором рассказали о проблеме с вонью.

В Новосибирске дети обратились с просьбой о помощи к главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину и главе Росприроднадзора Светлане Радионовой. Они записали видео, в котором рассказали о проблеме с вонью, которая уже более полугода мучает жителей микрорайона "Горбольница".

По словам сибиряков, воздух в районе пропитан запахами продуктов горения, химических соединений и других неприятных веществ. Однако источник этого запаха так и не удалось установить. Жители считают, что проблема может быть связана с предприятиями, расположенными на территории бывшего завода Экран, а также с частными гаражами, которые были установлены без разрешения на улице Серебряные ключи.

Жители микрорайона больше всего переживают за детей.

По их словам, на многочисленные обращения в различные органы власти, жители получают только отписки и никаких конкретных действий для решения проблемы. Она надеются на главу СКР и Росприроднадзора.

Напомним, экс-главе Искитимского района Лагоде назначили штраф в 500 раз меньше суммы продажи острова.