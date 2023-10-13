В Новосибирске люди надели на детей противогазы для обращения к Бастрыкину

Видеообращение также адресовано главе Росприроднадзора Светлане Радионовой.

Жители Заельцовского района Новосибирска обратились к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину и главе Росприроднадзора Светлане Радионовой с просьбой о помощи. В видеообращении они говорят, что беспокоятся по поводу загрязнения воздуха в своем районе.

Местные жители сообщили, что из-за неприятного запаха и странной дымки не могут открыть окна. В микрорайоне «Горбольница» люди, страдающие аллергией и астмой, еще больше страдают из-за этого.

Депутат новосибирского горсовета Игорь Украинцев поддержал инициативу активистов и подтвердил, что проблему подняли на уровне района и города, но решение до сих пор не нашли.

Местные жители предполагают, что источником загрязнения воздуха могут быть территория бывшего завода «Экран» и самовольно построенные гаражи на улице Серебряные ключи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске достали со дна реки утопленную машину Honda и восстанавливают её.