В Новосибирске минздрав прокомментировал ситуацию с фейковыми медосмотрами

Жители региона начали замечать в личных кабинетах на портале «Госуслуг» сведения о якобы оказанных услугах в разных медучреждениях.

В Минздраве Новосибирской области прокомментировали ситуацию с фейковыми медосмотрами. Жители региона обратили внимание на появление недостоверных данных о проведенных медицинских процедурах в своих личных кабинетах на портале «Госуслуг». Информацию об этом распространили в социальных сетях и СМИ.

Каждая медицинская процедура имеет свою стоимость, и цены варьируются. Например, первичный прием врача может стоить от 377 до 1 622 рублей, а диспансеризация — 879 рублей. Минздрав призвал жителей региона сообщать о подобных нарушениях.

Если пациент обнаружит в своем личном кабинете на портале «Госуслуг» информацию о проведенном медицинском приеме, которую он считает недостоверной или необоснованной, ему следует обратиться в Минздрав Новосибирской области. Ведомство проведет проверку в подобных случаях и, при подтверждении нарушений, примет необходимые меры по отношению к сотрудникам

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