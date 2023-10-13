Врач Вереина предупредила об опасности беспричинного похудения

По словам специалиста, резкое снижение веса может указывать на инфекцию.

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Юлия Вереина рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что вес считается одним из главных показателей здоровья организма.

По словам специалиста, причинами такого внезапного истощения могут быть абсолютно разными — от неполноценной и недостаточной диеты до серьезных проблем со здоровьем.

«В частности, снижение массы тела и истощение могут наблюдаться на фоне метаболических нарушений, таких как гипертиреоз, метаболический синдром и диабет. Сюда же относятся и некоторые инфекционные заболевания — ВИЧ/СПИД, туберкулез и сепсис», — объяснила эндокринолог.

Вереина добавила, что причиной истощения могут быть психические расстройства, при которых отношение пациента к пище меняется.

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