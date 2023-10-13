В Новосибирске подросток-воришка притворялся 22-летним

Вчера, 12 октября, в Новосибирске сотрудники охранного предприятия «Гвардия» задержали подростка, который представлялся 22-летним, используя поддельный паспорт.

Парня задержали после того, как его заподозрили в краже. При проверке молодого человека выяснилось, что ему 16 лет. В семье молодого преступника уже не раз были случаи подобных преступлений.

Его старшего брата ранее ловили на краже продуктов и алкоголя. Тогда он нанес ущерб торговому учреждению на сумму около 20 тысяч рублей. Теперь матери подростка придется отвечать не только за сына, но и за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске достали со дна реки утопленную машину Honda и восстанавливают её.