В Новосибирске пожарные спасли из горящего дома маломобильного мужчину

В Новосибирском районе спасатели потушили пожар, который начался в поселке Ленинский. Все произошло в 17:25. Загорелся гараж.

По прибытии первой группы пожарных, появилась угроза распространения огня на соседние частные дома. Пламя также перекинулось на жилой дом на участке.

Также пожарные смогли эвакуировать маломобильного мужчину из горящего дома, после чего медики доставили его в больницу с признаками отравления продуктами горения.

С пожаром справились менее чем за час. По предварительным данным, площадь пожара составила 161 квадратный метр.

На место происшествия направили 19 человек личного состава и 5 единиц специальной техники для борьбы с огнем.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пострадала несовершеннолетняя девушка в результате ДТП.