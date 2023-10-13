сегодня
13 октября, 11:20
пробки
4/10
погода
+6.2°C
курсы валют
usd 96.99 | eur 103.0
сегодня
13 октября, 11:20
пробки
4/10
погода
+6.2°C
курсы валют
usd 96.99 | eur 103.0
сегодня 10:29
бизнес общество

В Новосибирске представили концепцию первого небоскреба высотой 54 этажа

Фото: freepik

Будущий небоскреб в Новосибирске будет состоять из двух башен высотой 180 и 125 метров.

В Новосибирске утвержден проект первого небоскреба, который был представлен на презентации архитектурной концепции. Об этом пишет «Континент Сибирь».

По информации издания, планируется построить многоэтажное здание, состоящее из двух башен, высотой 180 и 125 метров, между улицами Ленинградская и Толстого. Около него будет создано общественное пространство внутри квартала. Проект первого небоскреба, разработанный архитектором Дарьей Кисельниковой, был одобрен на заседании президиума архитектурно-градостроительного совета мэрии.

Также известно, что проект предусматривает создание проезда между указанными улицами и продолжение пешеходного пространства, которое протянется вдоль жилого комплекса «Чикаго».

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске могут появиться три современных небоскреба.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Дамир Трубников

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в