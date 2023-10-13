В Новосибирске представили концепцию первого небоскреба высотой 54 этажа

Будущий небоскреб в Новосибирске будет состоять из двух башен высотой 180 и 125 метров.

В Новосибирске утвержден проект первого небоскреба, который был представлен на презентации архитектурной концепции. Об этом пишет «Континент Сибирь».

По информации издания, планируется построить многоэтажное здание, состоящее из двух башен, высотой 180 и 125 метров, между улицами Ленинградская и Толстого. Около него будет создано общественное пространство внутри квартала. Проект первого небоскреба, разработанный архитектором Дарьей Кисельниковой, был одобрен на заседании президиума архитектурно-градостроительного совета мэрии.

Также известно, что проект предусматривает создание проезда между указанными улицами и продолжение пешеходного пространства, которое протянется вдоль жилого комплекса «Чикаго».



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске могут появиться три современных небоскреба.