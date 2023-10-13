В Новосибирске работникам «скорой» могут назначить дополнительные выплаты

Дополнительные выплаты могут получить работники скорой помощи в Новосибирске.

В Новосибирске сотрудникам скорой помощи могут назначить дополнительные выплаты для решения кадрового вопроса на ССМП. Об этом сообщили на заседании коллегии регионального минздрава под председательством Константина Хальзова.

Как отметил замглавы минздрава Александр Колупаев, объём финансирования ССМП увеличивается каждый год. Кроме того, растёт обеспеченность выездными бригадами: с 70% до 86% в 2019 и 2023 году соответственно.

По его словам массовый отток медкадров со скорой помощи может быть связан с отменой ковидных выплат. Сегодня ССМП укомплектована врачами лишь на 67,5%, а медперсоналом — на 62,8%. Главврач ССМП Александр Балабушевич подчеркнул, что размер средней зарплаты врачей составляет примерно 100 тысяч рублей и 51 тысяча рублей соответственно. Водители получают около 46 тысяч рублей.

Для решения проблемы нехватки кадров в скорой помощи также предложили рассмотреть вопрос предоставления специалистам льготной ипотеки.

Напомним, что в период с августа по сентябрь 2023 года 38 фельдшеров, окончивших медицинский колледж, а также 10 врачей, получивших образование в медицинском университете, включая 3 анестезиолога-реаниматолога и педиатра, приступили к работе в новосибирской службе скорой помощи.