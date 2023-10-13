сегодня
13 октября, 19:53
пробки
5/10
погода
+6.9°C
курсы валют
usd 96.99 | eur 103.0
сегодня
13 октября, 19:53
пробки
5/10
погода
+6.9°C
курсы валют
usd 96.99 | eur 103.0
сегодня 17:54
общество

В Новосибирске создали бронеплиту, защищающую от шести попаданий СВД

Фото: Минобороны РФ

В Новосибирске разработали новую бронеплиту.

В Новосибирске разработана новая бронеплита, способная выдержать до шести попаданий снайперской винтовкой Драгунова (СВД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании-разработчика "Филлин". Новинка была представлена на выставке ORELEXPO.

Отличительной особенностью новой бронеплиты является ее цельная керамическая конструкция, в отличие от традиционных бронеплит, состоящих из отдельных пластин. Такой монолитный дизайн позволяет придать бронеплите наиболее анатомическую форму, делая ее легче и удобнее в использовании.

Проведенные испытания показали, что новая бронеплита успешно выдерживает шесть попаданий снайперской винтовкой Драгунова, не разрушаясь.

В настоящее время конструкция продолжает дорабатываться для последующих испытаний.

Как ранее писал Сиб.фм, Новосибирская область отправила на СВО большую партию гуманитарной помощи.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Дамир Трубников

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в