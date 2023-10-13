В Новосибирске создали бронеплиту, защищающую от шести попаданий СВД

В Новосибирске разработали новую бронеплиту.

В Новосибирске разработана новая бронеплита, способная выдержать до шести попаданий снайперской винтовкой Драгунова (СВД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании-разработчика "Филлин". Новинка была представлена на выставке ORELEXPO.

Отличительной особенностью новой бронеплиты является ее цельная керамическая конструкция, в отличие от традиционных бронеплит, состоящих из отдельных пластин. Такой монолитный дизайн позволяет придать бронеплите наиболее анатомическую форму, делая ее легче и удобнее в использовании.

Проведенные испытания показали, что новая бронеплита успешно выдерживает шесть попаданий снайперской винтовкой Драгунова, не разрушаясь.

В настоящее время конструкция продолжает дорабатываться для последующих испытаний.



Как ранее писал Сиб.фм, Новосибирская область отправила на СВО большую партию гуманитарной помощи.