Водитель автобуса насмерть сбил мужчину на улице Петухова в Новосибирске.

Утром 13 октября на улице Петухова в Новосибирске водитель автобуса насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл недалеко от остановки «Транспортная». Мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, в результате чего попал под колёса автобуса. Подробности ДТП выясняются.

Обновлено. Как отметили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, 29-летний водитель НЕФАЗ двигался по улице Петухова: со стороны площади Кирова в сторону улицы Бородина. Возле дома №57 мужчина наехал на пешехода.

«В результате ДТП пешеход — неустановленный мужчина, получил травмы несовместимые с жизнью. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства», — говорится в сообщении.

Напомним, что утром 12 октября в Ленинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Водитель ВАЗ 2131, двигаясь по улице Толмачевская со стороны улицы Хилокская, сбил женщину.

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