В Новосибирске водители обвинили мистическую пятницу 13-е в утренних пробках

Жители Новосибирска столкнулись с пробками на дорогах утром 13 октября.

Новосибирцы обвиняют мистическую пятницу 13-е в создании пробок на дорогах. Утром последнего рабочего дня недели, как обычно, в Новосибирске образовались заторы, однако горожане связывают это с мистической датой.

13 октября, в пятницу, пробки возникли на выезде с Родников в сторону Курчатова, а также на улицах Объединения и Фадеева. На Первом мочищенском шоссе образовалась нескончаемая пробка, простирающаяся на многие километры.

Одна из читательниц VN.ru рассказала: «Дорога по Мочищенскому шоссе всегда была одной из самых загруженных в городе, но сегодняшняя ситуация ни в какое сравнение. Пробка от Краузе до Жуковского, почти 6 километров. Час простояли. Может, дорожный полтергейст».

В самом городе новосибирцам придется простоять в заторе на Большевистской, улице Петухова, Троллейной, Станиславского, Ватутина и Мира. В целом, сервис 2ГИС оценивает дорожную ситуацию на 7 баллов.

Согласно данным картографического ресурса, большинство пробок вызваны небольшими авариями или дорожными работами, однако горожане находят другое объяснение — они связывают пробки с мистической датой пятницей 13-е. Об этом сибиряки пишут в комментариях на 2ГИС.

Напомним, в Новосибирске водитель автобуса насмерть сбил мужчину.