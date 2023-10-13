В Новосибирске закрывается легендарное кафе уйгурской кухни «Мадина»

Кафе «Мадина» на территории новосибирского ЦУМа работало 35 лет.

Легендарное кафе уйгурской кухни, которое находится рядом с ЦУМом, готовится закрыться после 35 лет успешной работы.

Объявление о закрытии было размещено на двери этого легендарного заведения. Владельцы кафе предупредили, что уйгурская кухня будет доступна в павильоне до 15 октября. Шеф-повар кафе Хамид Тахтиев сообщил изданию VN.ru, что в пятницу в обед все новосибирцы смогут насладиться бесплатным пловом.

Кафе было основано его старшим братом Тохтаали Тохтиевым. Вместе они уже 35 лет радуют новосибирцев мантами, пловом, самсой и чебуреками.

В настоящее время в Новосибирске работают три кафе уйгурской кухни «Мадина», которые принадлежат одним и тем же владельцам, но именно заведение рядом с ЦУМом стало настоящей легендой. У этого старого кафе есть множество постоянных клиентов. Как отмечает Хамид Тохтиев, знаменитые манты в "Мадине" до сих пор готовят по советскому рецепту.

По информации владельцев, кафе переедет на улицу Бориса Богаткова по решению новых владельцев ЦУМа.

Напомним, в Новосибирске в «Универсаме» откроется гастроцентр 15 декабря.