В Новосибирской области 140 детей с диабетом выиграли суд у Минздрава

Минздрав Новосибирской области не выдает бесплатно жителям региона системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Из-за этого граждане написали в прокуратуру.

Ведомство подало уже 250 исков в интересах детей-диабетиков. Диабет первого типа входит в правительственный список заболеваний, и детям до 18 лет должны предоставлять медицинские изделия и препараты бесплатно. Однако системы мониторинга глюкозы ранее не включались в этот список.

В результате судебных разбирательств прокуратуры и Минздрава региона, суд поддержал инвалидов и удовлетворил 140 исков из 250 поданных. Благодаря этому, теперь могут выделить средства на закупку систем непрерывного мониторинга из резервного фонда региона.

Прокуратура Новосибирской области планирует ходатайствовать перед Генпрокуратурой о включении систем непрерывного мониторинга в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. Этот вопрос находится на рассмотрении.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирском городском перинатальном центре родились девочки-тройняшки.