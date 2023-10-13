Боец из Новосибирской области получил уже третью медаль.

В Новосибирской области наградили медалью Жукова сибиряка с позывным «Запал». Об этом пишет газета «Трудовая жизнь».

Дмитрий из Куйбышевского района области в третий раз получает медаль. Мужчина ранее работал учителем начальных классов и истории. Он получил высшее образование в КФ НГПУ после окончания педагогического училища.

Дмитрий попал на территорию СВО до начала спецоперации. Несмотря на свою работу в сфере образования, он всегда мечтал о карьере военного. После неудачных попыток поступить в военный вуз, он заключил контракт на службу в Шиловской военной части.

Позднее Дмитрий перевелся в часть в Коченево. В январе 2022 года его командировали на территорию будущих регионов России.

Близким Дмитрий не сообщает подробностей о своей службе, чтобы они меньше беспокоились, но старается звонить им при любой возможности.

Медаль Жукова является одной из высших государственных наград, которую вручают за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества, а также за особые отличия при несении боевой службы.

Напомним, в Новосибирске психологическую помощь окажут вернувшимся бойцам СВО.