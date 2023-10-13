В Новосибирской области за 4,8 миллиарда продают три предприятия в разных районах

Покупателям предлагают земельные участки, сельскохозяйственную технику и недвижимость в Чaнoвском, Кpaснoзеpcком и Kаpaсукcком рaйoнaх.

На территории Новосибирской области появилась информация о продаже сельскохозяйственных предприятий в трех районах. Объявление о продаже опубликовали на сайте бесплатных объявлений. Предложение включает в себя земельные участки, сельскохозяйственную технику и недвижимость в Чановском, Краснозерском и Карасукском районах.

Чановский район предлагает на продажу 45 тысяч гектаров земли и на долгосрочную аренду на 49 лет, а также склады для хранения зерна и сушильно-сортировальные комплексы.

Краснозерский район выставил на продажу 23,5 тысячи гектаров земли, склады, построенные в 2022 году, и сушильно-сортировальный комплекс.

В Карасукском районе доступны для приобретения 23 тысячи гектаров земли, а также сельскохозяйственная техника для заготовки кормов, инфраструктура для содержания скота, материнская ферма, административно-бытовые здания, лаборатория, склады, конюшня, водонапорные башни, оборудованные пастабища и гаражи для техники.

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