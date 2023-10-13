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общество

В Новосибирской области заявили, что слухи об опасности медведей преувеличены

Фото: Pexels.com

На показатель не влияет отстрел медведей в рамках приказов о регулировании численности.

В Новосибирской области опровергли слухи о повышенной опасности из-за медведей. Об этом сообщили в Минприроды.

Министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин утверждает, что ситуация остается стабильной. В прошлом году выдали 247 разрешений на добычу и регулирование медведей, но фактически отстрелили лишь 97 животных.

Необходимо отметить, что количество разрешений на отстрел медведей в текущем году составило 180, но окончательные результаты еще не подсчитаны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученые перечислили продукты, вызывающие сильную зависимость.

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Игорь Кириченко
Журналист

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