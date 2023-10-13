В новосибирском ТЦ «Континент» эвакуация испортила день рождения ребёнка

В Новосибирске сотрудники развлекательно центра попросили освободить стол после эвакуации.

В субботу, 23 сентября, в торговом центре «Континент» произошло эвакуация, что привело к скандалу в развлекательном центре «Банана парк». Мать ребёнка написала а сайте Flamp, что эвакуация испортила её ребёнку день рождения.

Детский праздник должен был начаться в 10:30. Женщина заплатила 7 500 рублей за развлечения детей и аренду стола на 3 часа. Однако утром посетителей ТЦ эвакуировали и впустили только в 12:00.

По её словам, время пребывания в развлекательном центре продлили до 15:00. Однако, когда женщина начала резать торт, ее попросили оставить отзыв и освободить стол для новых посетителей. Она добавила, что ей предложили перейти на фуд-корт, но там не оказалось свободных мест для 11 гостей.

Сотрудники «Банана парк», по словам женщины, вынесли второй стол.



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