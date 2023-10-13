Жительница Новосибирска пожаловалась на стрельбу в дом на Кропоткина

В Новосибирске женщина заявила о стрельбе в дом на Кропоткина.

На стрельбу в дом №420 на Кропоткина пожаловалась жительница Новосибирска. Об этом 12 октября сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл 8 октября. После обнаружения пулевого отверстия в своём окне женщина подала заявление в полицию.

«Я просто в шоке, что такое происходит. Хорошо, что никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Фотографию окна женщина опубликовала в соцсетях. Она просит очевидцев сообщить ей любую информацию о неизвестных стрелках.

Напомним, что 30 августа в деревне Могочино Томской области шестилетняя девочка попала в реанимацию в тяжёлом состоянии и с телесными повреждениями. Её избила приёмная мать.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 30 сентября четыре подростка с пистолетом попытались ограбить магазин в Новосибирске.