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общество

В Тюменской области автоинспектор умело задержал черных лесорубов

Фото: Департамент лесного комплекса Тюменской области

Черные лесорубы успели срубить 11 деревьев — березы и осины.

В Тюменской области на трассе в Сладковском районе инспектор ДПС Александр Нагибин пресек незаконную деятельность черных лесорубов. Об этом сообщает Вслух.ru.

Автоинспектор остановил автомобиль с прицепом, который перевозил дрова из свежесрубленных деревьев. Водитель признался, что рядом в лесу работает бригада дровосеков. У них он и взял поленья. Тогда сотрудник сообщил об этом начальнику Сладковского лесничества Павлу Ломовцеву и они вместе проехал на место, где и застали нелегальных лесорубов с поличным.

Черные лесорубы успели спилить 11 деревьев — березы и осины. Сумма нанесенного лесам ущерба составила около 40 тысячи рублей. Материалы по факту незаконной рубки переданы в полицию для возбуждения уголовного дела.

Напомним, под Новосибирском ФСБ задержала группу «чёрных лесорубов».

#лес #задержание #инспекторы ГИБДД
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Дарья Бочкун
журналист

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