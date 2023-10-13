В зоне СВО погиб пулеметчик из Новосибирской области Дмитрий Подзолкин

В Новосибирской области простятся с погибшим на СВО пулеметчиком.

В Новосибирской области в Оби похоронят пулеметчика Дмитрия Подзолкина, который погиб во время спецоперации на Украине. Об этом пишет газета «Аэро-Сити».

Дмитрий окончил школу №2 в поселке Геофизиков и был активным участником военно-спортивных игр. После окончания школы он прошел службу в армии. Знакомые описывают его как воспитанного, доброго и отзывчивого человека, всегда готового помочь другим.

На момент гибели Подзолкину было 32 года. Он был призван на службу частичной мобилизации. Ранее Дмитрий получил ранение во время службы и был вынужден вернуться домой для лечения. Однако после выздоровления он решил вернуться на фронт.

Дмитрия похоронят 14 октября на городском кладбище.

Как ранее писал Сиб.фм, мать погибшего на СВО новосибирского бойца с позывным Барни собрала деньги на дрон его товарищам.