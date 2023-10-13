Мать погибшего на СВО новосибирского бойца с позывным Барни собрала деньги на дрон его товарищам

После гибели 23-летнего мобилизованного из Барабинского района Новосибирской области Михаила Комарова с позывным «Барни» его мама собрала почти 200 тысяч на дрон и гуманитарную помощь подразделению сына.

23-летний Михаил Комаров из села Кармакла Барабинского района, как и многие мобилизованные, в конце сентября 2022 года получил повестку. Прятаться молодой человек не стал, хотя и работал в это время в Новосибирске.

«Только с армии, считай, пришёл, служил по контракту, и повестка пришла. У меня, конечно, была истерика: 26 сентября, как и всем мальчикам, ему пришла повестка. Я с ним созвонилась – он сказал: «мама, подписывай!» Старший брат приехал и расписался, — рассказывает мама Михаила Елена Комарова. – Они уехали в 20-х числах января в зону СВО... А в июне мне позвонил другой мальчик – Аркадий, говорит: «тётя Лена, крепитесь! Ваш сын погиб».

Однако обеспокоенная мать выяснила, что сын не умер, но тяжело ранен и находится в госпитале. Она тут же отправилась в Горловку, где и нашла сына в тяжёлом состоянии. Это было 18 июня. А на следующий день Елена и её старший брат узнали, что Миши больше нет.

«Ему в голову прилетел осколок, и сзади были многочисленные осколки: в ноге и по телу. Миша умер 23 июля, а похоронили его мы 5 августа, — вспоминает Елена. – Он собирался вернуться, и тогда уже обзавестись семьёй, говорил: «мам, я ещё такую, как ты, не нашёл». Но не случилось».

У Елены Комаровой ещё два сына, но сейчас она считает своим долгом помогать сослуживцам погибшего Михаила. Как только она узнаёт, что в Барабинске собирают очередной гуманитарный груз – она обязательно участвует в миссии.

Для матери стало отдушиной известие, что одну из собранных и отправленных в зону СВО машины назвали позывным её сына – Барни. Елена Комарова не понаслышке знает, как мобилизованным там нужны автомобили.

«Я ещё передала деньги, чтобы дрон на полк купили. И «УАЗик», я думаю, там, на СВО, пригодится, потому что Миша, когда там был, он говорил: «мама, перекинь мне тысяч 50». Я говорю: «что случилось, может, больше надо?» Он говорит: «нет» — они скинулись и купили машинку, простенькую, конечно, «Жигули» что ли, — рассказала Сиб.фм Елена Комарова.

– Машина, конечно, нужна: на передовую что-то передать. И в больницу в Горловке, я сказала в военкомате: «не везите ребят, там такая антисанитария, такой запах...».

Елена Комарова призналась, что на нужды мобилизованных уже передала порядка 200 тысяч рублей. Но на этом мать, потерявшая сына, не собирается останавливаться, и намерена и дальше принимать участие в гуманитарных миссиях.

Ранее Сиб.фм рассказывал и о том, как родственники погибшего бойца с позывным Седой отправили в зону СВО его «Ниву», а также о том, как появились «буханки» Барон и Атаман. Все эти автомобили в подразделения погибших бойцов доставил депутат Совета депутатов Барабинска Константин Терещенко.