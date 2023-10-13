Врачи из Новосибирска спасли женщину, которая похудела на 44 кг

Врачи из Новосибирска спасли жизнь 75-летней жительнице Кузбасса, которая страдала от редкого поражения сосудов кишечника.

Пациентка испытывала острую боль в животе после приема пищи. После детальных обследований и УЗИ сосудов был поставлен диагноз — полная блокада кишечных артерий из-за кальциноза и атеросклероза. Это состояние могло привести к некрозу тканей и летальному исходу.

Хирурги из Центра Мешалкина предприняли несколько попыток восстановления кровотока, включая установку стента. Однако только открытая операция и установка протеза в верхней брыжеечной артерии принесли успешный результат. После операции состояние пациентки улучшилось, она начала нормально питаться и благополучно восстанавливается.

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