Жителей Новосибирска бесплатно протестируют на ВИЧ и гепатит С

Провериться на наличие ВИЧ-инфекции и гепатита С могут бесплатно новосибирцы. В городе работает тест-мобиль.

Ситуация с заболеваемостью ВИЧ в Новосибирске по-прежнему остается напряженной. Количество заразившихся вирусом иммунодефицита человека среди горожан продолжает увеличиваться.

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД» министерства здравоохранения Новосибирской области при поддержке департамента по социальной политике мэрии Новосибирска продолжает плановую работу по увеличению охвата скрининговым тестированием населения на ВИЧ-инфекцию.

Сообщается, что в октябре тест-мобиль с 14 до 19 часов будет работать по следующим адресам:

23 октября — ул. Богдана Хмельницкого,40 (ДК им. М. Горького)

25 октября — пр. К.Маркса,49 (площадка перед кинотеатром «Аврора», метро «Студенческая»);

27 октября — ул. Дмитрия Шамшурина,41 (площадь Гарина-Михайловского, перед пригородным вокзалом);

30 октября — ул. Дуси Ковальчук,179/2 (метро «Заельцовская»).

Пройти бесплатную проверку смогут все группы населения, в том числе ключевые. Исследование организовано на базе мобильной лечебно-профилактической клиники (МЛПК). В работе используются экспресс-тесты.

Специалисты напоминают, что знание своего ВИЧ-статуса и своевременное лечение – наиболее простой и эффективный метод сохранения жизни и здоровья.

По всем вопросам о ВИЧ-инфекции и СПИДа, а также для уточнения актуального расписания перед визитом можно обратиться в «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» Городской инфекционной клинической больницы №1 по телефону: 349-59-65.

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