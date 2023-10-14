Бойцам 41-й армии отправили рекордно крупную партию помощи из Новосибирска

Рекордно крупную партию помощи отправили бойцам 41-й армии из Новосибирска.

Бойцам 41-й армии отправили рекордную партию помощи из Новосибирска. В зону проведения специальной военной операции (СВО) доставили три десятка вездеходных мотоциклов. Об этом сообщили «Вести Новосибирск».

Новосибирская область первой в стране отправляет тридцать высокопроходимых машин в зону СВО. Технику закупила местная компания по заявке бойцов 41-й армии.

«Это необычная поставка, были квадроциклы, УАЗики разного формата ("фермер" и классические "буханки"), но специфика задач требует изменения и современного подхода», ─ отметил заместитель министра промышленности и торговли Новосибирской области Максим Останин.

Мотоциклы помогут с грязевым протектором и экономичным объёмом двигателя на 250 кубов помогут выполнить разведывательные и специальные задачи. Оранжевые машины перекрасят на передовой.

Кроме того, в зону СВО отправят около трёхсот антитепловизионных накидок. Они пригодятся в качестве покрывала для техники, спальника и устройства для переноса раненного. Эта разработка была проверена на площадке Новосибирского высшего военного командного училища.

Партию помощи доставят в зону СВО в ближайшие дни.

Напомним, что в Новосибирске вернувшиеся бойцы специальной военной операции смогут получить психологическую помощь.